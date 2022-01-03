Умер второй из близнецов Богданофф

ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. Игорь Богданофф, который вместе со своим братом-близнецом Гришкой стал известен благодаря первой на французском телевидении передаче о научной фантастике, умер в понедельник в возрасте 72 лет. Он был болен ковидом, сообщил телеканал BFMTV.

"Игорь Богданофф ушел из жизни в окружении своих детей и семьи в понедельник, 3 января 2022 года", - приводит телеканал заявление родственников бывшего телеведущего. По данным BFMTV, Игорь Богданофф был госпитализирован вместе со своим братом неделю назад. Причиной смерти, согласно данным телеканала, стали последствия заражения коронавирусом. Братья не были вакцинированы.

Гришка Богданофф умер в парижском госпитале 29 декабря.

На французском телевидении братья работали с конца 1970-х. Ряд их выступлений, однако, вызывал критику научного сообщества, представители которой расценивали их как антинаучные или псевдонаучные. Критике подвергались и их научно-популярные книги. В конце 1990-х братья защитили докторские диссертации. Однако в 2010 году Национальный комитет научных исследований по математике и теоретической физике Франции заявил, что их работы не представляют научной ценности.

Настоящие имена братьев - Игорь Юрьевич и Григорий Юрьевич Остасенко-Богдановы. Их отец - русский художник татарского происхождения Юрий Михайлович Остасенко-Богданов (1928-2012), внук военного кавалериста Бориса Богданова, погибшего во время событий 1917 года. В ходе Второй мировой войны 13-летний Юрий Богданов оказался на оккупированной территории и был угнан на принудительные работы в Германию. Ему удалось перебраться оттуда в Испанию, а после войны он остался во Франции.