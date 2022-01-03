{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Главврач Конгресса США призвал перейти на удаленную работу из-за резкого роста заболеваний

Штаммы вируса "омикрон" и "дельта" вызвали беспрецедентное число заражений среди сотрудников Капитолия, отметил Брайан Монахан

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Главный врач Капитолия Брайан Монахан призвал сотрудников американского законодательного органа перейти на удаленную работу из-за резко возросшего количества случаев заражения коронавирусом в Конгрессе США. Об этом сообщает в понедельник информационный портал Axios.

На эту тему
"Омикрон": защита от "дельты" и польза бустеров. Главное о пандемии из зарубежных СМИ
"Омикрон": защита от "дельты" и польза бустеров.

"Офисы, комитеты и другие учреждения Конгресса должны немедленно пересмотреть организацию своей работы, чтобы максимально внедрить удаленную работу с целью сократить личные встречи и работу в офисе до минимума", - говорится в уведомлении главврача.

По его словам, число заражений штаммами "омикрон" и "дельта" "резко возросло на всей территории США". "Эти штаммы вируса вызвали беспрецедентное число заражений среди сотрудников Капитолия, и это затронуло сотни людей", - подчеркнул Монахан.

В конце декабря федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что большая часть новых случаев заражения коронавирусом приходится на его омикрон-вариант. По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 55 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 826 тыс. человек. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.

Теги
СШАПандемия COVID-19
Анатолийское агентство открыло прием заявок на участие в международном фотоконкурсе
Заявки и материалы для участия в конкурсе принимаются до 15 февраля
Читать полностью