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Проезд по Военно-Грузинской дороге закрыли для большегрузов из-за непогоды

В МЧС водителям рекомендовали планировать свое перемещение с учетом обстоятельств и пользоваться альтернативными маршрутами

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 января. /ТАСС/. Движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге, соединяющей Россию с государствами Закавказья, запрещено до особого распоряжения. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Запрещено движение большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ с 23:20 3 января 2022 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничение введено в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспорта, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии.

В МЧС рекомендуют участникам движения планировать свое перемещение с учетом складывающейся обстановки, а в случае необходимости пользоваться альтернативными путями.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии.

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РоссияСеверный КавказСеверная Осетия
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