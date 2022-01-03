Проезд по Военно-Грузинской дороге закрыли для большегрузов из-за непогоды

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 января. /ТАСС/. Движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге, соединяющей Россию с государствами Закавказья, запрещено до особого распоряжения. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Запрещено движение большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ с 23:20 3 января 2022 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничение введено в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспорта, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии.

В МЧС рекомендуют участникам движения планировать свое перемещение с учетом складывающейся обстановки, а в случае необходимости пользоваться альтернативными путями.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии.