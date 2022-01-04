Круизные компании Бразилии прервут работу до 21 января из-за ковида

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 января. /ТАСС/. Ряд круизных компаний Бразилии приостановят работу по меньшей мере до 21 января из-за вспышек заражения коронавирусом на нескольких судах. Об этом сообщает в понедельник портал UOL со ссылкой на Бразильской ассоциации круизных судов Clia.

Отмечается, что добровольная остановка работы подразумевает, что компании не будут принимать на борты лайнеров новых пассажиров, а уже находящиеся в море завершат свои маршруты.

С начала пандемии в республике коронавирусом заразились более 22 млн человек, умерли более 618 тыс. заболевших. В настоящее время средний показатель смертности от COVID-19 находится на самом низком с апреля 2020 года уровне, что, по мнению местных экспертов, является следствием успешной прививочной кампании. В Бразилии с населением 213 млн человек полностью привиты от коронавируса более 143 млн. Свыше 15,5 млн жителей ревакцинированы.