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Региональный фонд науки создадут в Хабаровске для поддержки молодых ученых

В 2022 году в городе пройдет Дальневосточный научный конгресс, цель которого заключается в популяризации и продвижении достижений и идей научно-исследовательского сообщества ДФО

ТАСС, 4 января. В Хабаровском крае для поддержки молодых ученых и научных групп в 2022 году будет создан региональный фонд науки, сообщил во вторник в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Дегтярев.

"Региональный фонд науки будет создан в 2022 году для поддержки молодых ученых и научных групп в Хабаровском крае. Также в этом году в Хабаровске пройдет Дальневосточный научный конгресс, цель которого популяризация и продвижение достижений и идей научно-исследовательского сообщества Дальневосточного федерального округа", - говорится в сообщении.

Дегтярев отметил, что проекты связаны с объявленным президентом РФ Владимиром Путиным 10-летием науки и образования. "Нам важно создать перспективы для развития научной отрасли региона", - написал Дегтярев.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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