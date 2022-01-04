Региональный фонд науки создадут в Хабаровске для поддержки молодых ученых

ТАСС, 4 января. В Хабаровском крае для поддержки молодых ученых и научных групп в 2022 году будет создан региональный фонд науки, сообщил во вторник в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Дегтярев.

"Региональный фонд науки будет создан в 2022 году для поддержки молодых ученых и научных групп в Хабаровском крае. Также в этом году в Хабаровске пройдет Дальневосточный научный конгресс, цель которого популяризация и продвижение достижений и идей научно-исследовательского сообщества Дальневосточного федерального округа", - говорится в сообщении.

Дегтярев отметил, что проекты связаны с объявленным президентом РФ Владимиром Путиным 10-летием науки и образования. "Нам важно создать перспективы для развития научной отрасли региона", - написал Дегтярев.