На Сахалине для движения автомобилей остаются закрытыми два участка дорог

ТАСС, 4 января. Два участка дорог на Сахалине, ранее закрытые для движения из-за метели, открыли. Ограничения продолжают действовать на двух участках, сообщила во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"По состоянию на 15:30 (07:30 мск) открыто движение для всех видов автотранспортных средств на участках: от Невельска до Калинино и от Невельска до Шебунино. Остаются закрытыми участки автодорог: от села Огоньки до Невельска и от Чехова до Томари", - говорится в сообщении.

Синоптики прогнозировали, что 4 января в 13 районах Сахалинской области будет метель и ветер с порывами до 25 м/с. 5 января метель и ветер до 15 м/с ожидаются на территории Углегорского, Макаровского, Томаринского, Долинского, Холмского, Невельского, Корсаковского, Анивского районов, на территории Южно-Курильского и Курильского районов прогнозируются временами снег, ветер 22-27 м/с, метель.