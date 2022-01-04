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Движение на двух зимниках Ямала ограничили из-за метеоусловий

По зимнику Уренгой - Красноселькуп разрешено движение транспорта до 30 тонн

ТАСС, 4 января. Зимники Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги и Аксарка - Салемал - Панаевск -Яр-Сале закрыли в Ямало-Ненецком автономном округе из-за метеоусловий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник.

"В связи с метеоусловиями закрыт зимник Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги. Закрыто движение по зимнику Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале", - говорится в сообщении.

Разрешено движение транспорта до 30 тонн по зимнику Уренгой - Красноселькуп.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, на Ямале днем 4 января температура воздуха опустится до минус 12 градусов, на западе округа - до минус 24. Синоптики прогнозируют снежную погоду, в отдельных районах метель с порывами ветрам до 20 м/с.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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