Более 80 оленей выпустили в дикую природу охотхозяйства Ростовской области в 2021 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 января. /ТАСС/. Охотхозяйства Ростовской области в 2021 году выпустили в дикую природу 56 европейских оленей и 27 ланей. Об этом во вторник рассказал ТАСС министр природных ресурсов и экологии региона Михаил Фишкин.

"В 2021 году охотпользователями выпущено 56 особей оленя европейского, 27 особей лани европейской, более 3,5 тыс. уток-крякв и другие виды. География выпуска в естественную среду обитания очень широка. Это Вешенский и Манычский производственные опытные охотничьи участки, заказник "Горненский", Веселовское водохранилище, ряд охотхозяйств в Азовском районе", - сказал Фишкин.

Для более успешной адаптации копытных их подкармливают на специальных площадках, отметил министр. Параллельно они учатся добывать пищу самостоятельно.

По данным Минпророды региона, на территории охотничьих угодий области в вольерных комплексах содержатся 604 благородных оленя, 614 пятнистых оленей, 692 лани, 49 косуль, 250 муфлонов, 404 марала и другие животные.