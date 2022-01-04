Япония рассмотрит возможность введения внутренних ограничений из-за "омикрона"

ТОКИО, 4 января. /ТАСС/. Власти Японии в ближайшее время рассмотрят вопрос о возможности введения ограничений внутри страны в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявил во вторник на первой в новом году пресс-конференции премьер-министр Фумио Кисида.

"Мы начинаем подготовку к переносу акцента на внутренние меры при сохранении ограничений на пересечение границы в рамках наших действий по борьбе с коронавирусом", - сказал он. По его словам, правительство может принять решение на этот счет на следующей неделе. Тогда же планируется сделать заявление и насчет продления запрета на выдачу новых виз.

Кроме того, Кисида заявил, что японская сторона должна в течение этого месяца договориться с американской компанией Pfizer о поставках их нового препарата для лечения ковида.

В Японии до октября действовали различные антиковидные ограничения, в первую очередь связанные с продажей алкоголя в заведениях общепита и сокращением времени их работы. С тех пор к бизнесу никакие ограничения не применяются. Вместе с тем японцы продолжают носить маски везде, в том числе на улице, и соблюдать различные меры предосторожности. Также в стране высокий уровень иммунизации: из 126 млн жителей двумя дозами вакцины от коронавируса привиты почти 98,6 млн человек - 78% населения.

Темпы распространения инфекции сейчас остаются относительно низкими - примерно по 500-600 новых заражений по всей стране в день. Однако перед Новым годом наметилась тенденция к росту этого показателя. Всего за время пандемии в стране заразились 1,7 млн человек, зафиксировано 18 тыс. летальных исходов.

Вместе с тем Япония с конца ноября ввела полный запрет на выдачу новых виз иностранцам из-за штамма "омикрон". В настоящее время в страну могут свободно въехать только японские граждане, аккредитованные дипломаты и иностранцы, имеющие разрешение на длительное или постоянное проживание.