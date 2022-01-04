Центр поддержки талантливых детей наподобие "Сириуса" создадут в Забайкалье в 2022 году

ТАСС, 4 января. Центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи создадут по аналогу образовательного центра "Сириус" в 2022 году в Чите. Проект профинансируют как из федерального, так и регионального бюджетов, сообщила во вторник пресс-служба правительства Забайкальского края.

"Новый центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи будет создан по аналогу образовательного центра "Сириус" в 2022 году на базе Забайкальского детско-юношеского центра "Эврика". Создание центра стало возможным благодаря реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". На его оснащение федеральный бюджет направит более 220 млн рублей, в том числе 4,5 млн рублей из регионального бюджета", - говорится в сообщении.

По данным министерства образования края, в 2022 году планируется начать капитальный ремонт, обустроят соответствующую инфраструктуру - детский кампус, спальные комнаты, творческие коворкинг-пространства, учебные классы, лаборатории, детский медиацентр, студию звукозаписи, столовую. Школьники будут проходить обучение по программам интенсивной подготовки с деятелями изобразительного искусства и прикладного искусства.

"Образовательная программа будет включать как занятия по специальности, так и развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи с признанными в своих областях профессионалами", - цитирует пресс-служба слова исполняющего обязанности министра образования и науки края Евгения Егорова.

Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов ставил перед депутатами регионального парламента задачу о создании возможностей для самореализации, образования и получения профессии молодыми людьми.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.