В Кабардино-Балкарии выросла собираемость взносов за капремонт многоквартирных домов

НАЛЬЧИК, 4 января. /ТАСС/. Уровень собираемости взносов за капремонт многоквартирных домов вырос в Кабардино-Балкарии на 10% за 2021 год. Об этом сообщили ТАСС в министерстве строительства и ЖКХ региона.

"В краткосрочной программе капитального ремонта многоквартирных домов на 2021 год был запланирован ремонт 102 многоквартирных домов. Уровень собираемость взносов собственников помещений за капитальный ремонт в 2021 году составляет 64%, в 2020 году - 55%", - говорится в сообщении.

В 2022 году планируется завершение ремонтных работ во всех многоквартирных домах, включенных в программу капитального ремонта на 2020-2022 годы, уровень собираемости взносов по капитальному ремонту власти рассчитывают довести до 100%, также планируется составить краткосрочую программу капитального ремонта на 2023-2025 годы.

В долгосрочную программу капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино- Балкарии попали 2 580 объектов. Программа действует с 2015 года и рассчитана на 30 лет. Размер взноса за капремонт на территории всей республики составляет 6 рублей 22 копейки за 1 кв. м и не менялся с момента начала сборов в 2015 году.