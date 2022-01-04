Премьер Японии отказался от зарубежных поездок в январе из-за ситуации с COVID-19

ТОКИО, 4 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида решил отказаться от планов любых заграничных поездок в январе из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сам глава японского правительства сообщил журналистам во вторник на первой в наступившем году пресс-конференции.

"Я планирую отложить любые иностранные поездки, [предполагавшиеся провести] до начала регулярной сессии парламента (начнется 17 января - прим. ТАСС)", - отметил он. Официально японская сторона о конкретных визитах Кисиды не объявляла, однако в конце прошлого года местные СМИ сообщали, что премьер-министр в первой половине января намеревался посетить США и Австралию.

Темпы распространение коронавируса в Японии остаются относительном низкими - по всей стране ежедневно выявляется порядка 500-600 новых случаев заражения. Однако местные власти обеспокоены наметившимся с конца прошлого года трендом на повышение числа новых инфицированных. Вызывает тревогу у японской стороны и продолжающееся распространение омикрон-штамма, которое также началось в Японии в конце прошлого года.

Всего за время пандемии в стране заразились 1,7 млн человек, зафиксировано 18 тыс. летальных исходов. В Японии достаточно высокий уровень вакцинации - из 126 млн жителей двумя дозами вакцины от коронавируса привиты почти 98,6 млн человек (78% населения), и в ближайшее время должна начаться всеобщая вакцинация третьим (бустерным) компонентом.