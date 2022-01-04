Оверчук исполнил мечту 11-летнего мальчика побывать в роли пилота вертолета

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту 11-летнего мальчика Сергея Семизарова из Рязанской области, который хотел побывать в роли пилота вертолета.

Для мальчика и его семьи организовали полет на борту вертолета "Ансат". Перед этим мальчику рассказали об устройстве воздушного судна, показали различные модели вертолетов и, конечно, дали возможность побывать в кабине на месте пилота.

"Сереж, как слетал?" - спросил вице-премьер мальчика. "Понравилось все!" - ответил тот.

После полета Оверчук вручил мальчику пакет с подарками.

Акция "Елка желаний" организуется в рамках проекта "Мечтай со мной". Она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту. За время существования акции было исполнено более 21 тыс. желаний. Личное участие в акции принимает президент РФ Владимир Путин. Подобные акции повсеместно проводятся в региональных правительствах, государственных корпорациях. В 2021 году к акции присоединились палаты парламента РФ.