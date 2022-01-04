Число принятых звонков по СOVID-19 благодаря нейросети выросло вдвое в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 4 января. /ТАСС/. Количество обработанных звонков по вопросам коронавируса увеличилось в два раза в Тюменской области в 2021 году благодаря внедрению нейросетевой системы виртуального консультанта. Об этом ТАСС сообщила во вторник заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич.

"Модуль "Здравоохранение" диалоговой нейросетевой системы "Виртуальный консультант 72" запустил центр телефонного обслуживания Тюменской области в июле 2021 года. <...> 725 268 абонентов поговорили с консультантом с момента запуска в эксплуатацию, из них 40% модуль отработал самостоятельно, без перевода на оператора. С помощью виртуального консультанта предоставляется возможность записи на вакцинацию от COVID-19 в режиме 24/7. Количество обработанных вызовов по вопросам записи граждан на прием к врачу после внедрения модуля "Здравоохранение" увеличилось вдвое, более 80% тюменцев, уже успевших поговорить с нейросетью, положительно оценили работу искусственного интеллекта", - сказала Рудзевич.

Она отметила, что службой 122 (оперативной помощи жителям в условиях распространения новой коронавирусной инфекции) в 2020 году приняли 180 445 вызовов и совершили 129 707 автоматических обзвонов граждан Тюменской области (суммарное число звонков в 2020 году - 310 152), в 2021 году - 733 313 принятых вызовов и 603 869 автоматических обзвонов (суммарное число звонков в 2021 году - 1 337 182). В 2021 году вопросы от жителей региона касались условий и записи на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, а также были вопросы о QR-кодах.