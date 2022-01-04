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Пандемия COVID-19

Число принятых звонков по СOVID-19 благодаря нейросети выросло вдвое в Тюменской области

В 2021 году приняли 733 313 вызовов и совершили 603 869 автоматических обзвонов

ТЮМЕНЬ, 4 января. /ТАСС/. Количество обработанных звонков по вопросам коронавируса увеличилось в два раза в Тюменской области в 2021 году благодаря внедрению нейросетевой системы виртуального консультанта. Об этом ТАСС сообщила во вторник заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич.

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"Модуль "Здравоохранение" диалоговой нейросетевой системы "Виртуальный консультант 72" запустил центр телефонного обслуживания Тюменской области в июле 2021 года. <...> 725 268 абонентов поговорили с консультантом с момента запуска в эксплуатацию, из них 40% модуль отработал самостоятельно, без перевода на оператора. С помощью виртуального консультанта предоставляется возможность записи на вакцинацию от COVID-19 в режиме 24/7. Количество обработанных вызовов по вопросам записи граждан на прием к врачу после внедрения модуля "Здравоохранение" увеличилось вдвое, более 80% тюменцев, уже успевших поговорить с нейросетью, положительно оценили работу искусственного интеллекта", - сказала Рудзевич.

Она отметила, что службой 122 (оперативной помощи жителям в условиях распространения новой коронавирусной инфекции) в 2020 году приняли 180 445 вызовов и совершили 129 707 автоматических обзвонов граждан Тюменской области (суммарное число звонков в 2020 году - 310 152), в 2021 году - 733 313 принятых вызовов и 603 869 автоматических обзвонов (суммарное число звонков в 2021 году - 1 337 182). В 2021 году вопросы от жителей региона касались условий и записи на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, а также были вопросы о QR-кодах.

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