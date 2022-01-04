В Туве прокуратура через суд добилась строительство котельной взамен изношенной

ТАСС, 4 января. Прокуратура Барун-Хемчикского района Тувы через суд добилась строительства в Ак-Довурак котельной взамен изношенной. Об этом говорится в сообщении республиканской прокуратуры во вторник.

"С целью устранения нарушений закона прокурор Барун-Хемчикского района направил в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию Ак-Довурака и ГУП РТ "УК ТЭК 4" построить новую котельную в Ак-Довураке и провести мероприятия по реконструкции тепловых сетей. Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, износ действующей котельной - не менее 90%. Задержка строительство котельной влияет на энергобезопасность жителей города. Мероприятия по строительству котельной были включены в актуализированную схему теплоснабжения города.

В Ак-Довурак проживает около 14 тыс. человек.