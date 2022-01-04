Вода в реках кубанского побережья Черного моря может превысить опасный уровень из-за дождя

КРАСНОДАР, 4 января. /ТАСС/. Уровень воды в реках около Новороссийска и Геленджика, а также в Туапсинском районе Краснодарского края 4 и 5 января может подняться выше опасных отметок из-за ливней, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В мэрии Геленджика сообщали, что уже подтопило придомовые территории в близлежащем селе Архипо-Осиповка, но в дома вода пока не зашла. Причиной подтоплений стал залповый дождь, из-за которого поднялся уровень воды в реке, и ветер с моря, препятствовавший уходу воды.

"В связи с выпавшими и продолжающимися осадками днем и до конца суток 4 января, сутки 5 января на малых реках и водотоках юго-западных притоков реки Кубань (Северский, Абинский и Крымский районы) и реках Черноморского побережья (Геленджик, Новороссийск, Туапсинский район) Краснодарского края ожидаются подъемы уровней воды местами с достижением опасных отметок", - говорится в сообщении.

Жителям рекомендуется оставаться дома или в укрытии, следить за состоянием отопительной и осветительной систем, обращать внимание на предупреждения о возможных ЧС.