В Северной Осетии госнаграды вручат участникам увековечивания имени Плиева на Кубе

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 января. /ТАСС/. Государственные награды Северной Осетии - медали "Во Славу Осетии" - вручат тем, кто принимал активное участие в увековечивании имени генерала армии Иссы Плиева и установке ему бронзового бюста на Мемориальном кладбище советским воинам в Гаване. Об этом сообщил ТАСС президент Фонда культуры им. Азанбека Джанаева Заур Джанаев.

"В Северной Осетии глава республики Сергей Меняйло подписал указ о награждении чрезвычайного и полномочного посла России на Кубе Андрея Гуськова, руководителей аппарата Минобороны России на Кубе вице-адмирала Леонида Суханова и генерал-лейтенанта, Героя России Андрея Гущина госнаградой республики - медалью "Во Славу Осетии" - за активное участие в международной гуманитарной акции - увековечивании имени генерала армии, дважды Героя Советского Союза Плиева Иссы Александровича и установке ему бронзового бюста на Мемориальном кладбище советским воинам в Гаване", - сказал Джанаев, который является инициатором трансконтинентального проекта "Дорогой славы - от Америки до Азии".

Официальное открытие бюста выдающегося военачальника состоялось 9 мая 2020 года, но из-за распространения коронавирусной инфекции российская делегация не смогла присутствовать на церемонии. Также по инициативе фонда памятник Иссе Плиеву открыли в Монголии, его имя присвоили школе №49 Улан-Батора.

В 2021 году бюст Плиева установили у диорамы "Контрнаступление под Москвой" в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Ожидается открытие памятника в Китае.

Генерал армии Исса Плиев родился в 1903 году в селении Старый Батако в нынешнем Правобережном районе Северной Осетии. Во время Великой Отечественной войны он участвовал в Московской и Сталинградской битвах, в Мелитопольской, Березнеговато-Снигиревской, Одесской, Белорусской, Будапештской и Пражской операциях. За форсирование реки Южный Буг, участие в боях за Одессу и проявленные при этом мужество и героизм Плиеву присвоили звание Героя Советского Союза, за успехи в разгроме Квантунской армии стал дважды Героем Советского Союза. С июля 1962 года по май 1963 года командовал группой советских войск на Кубе в ходе секретной операции "Анадырь".