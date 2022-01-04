Дорогу в аэропорт Норильска закрыли из-за штормового предупреждения

ТАСС, 4 января. Автодорогу Норильск - Кайеркан - Алыкель на севере Красноярского края временно закрыли для движения грузового и легкового транспорта, говорится в сообщении администрации Норильска.

В городе с 19:00 (15:00 мск) 4 января объявили штормовое предупреждение.

"С 18:00 (14:00 мск) 4 января 2022 года по решению ГИБДД на автодороге Норильск - Кайеркан - Алыкель введен временный запрет для движения всех видов автотранспорта, кроме технологического", - говорится в сообщении. Движение автобусов 31 и 33 маршрутов в аэропорт осуществляется по расписанию.

Согласно прогнозам синоптиков, 5 января в Норильске ожидается снег, метель, порывы ветра могут достигать 27 м/с. Температура воздуха ночью - 20-25 градусов мороза, днем - 13-18 градусов ниже нуля.