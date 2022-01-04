На Украине разрешили бустерную вакцинацию от ковида для людей старше 60 лет

КИЕВ, 4 января. /ТАСС/. Бустерная доза вакцины против COVID-19 вводится на Украине для людей в возрасте от 60 лет. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей в возрасте от 60 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались. Пожилые люди смогут получить бустерную дозу минимум через шесть месяцев после второй", - написал он в Facebook.

По его словам, преимущество будут отдавать вакцинам Moderna или Comirnaty от Pfizer независимо от того, какой вакциной был привит человек до этого. Например, если первые две прививки были сделаны препаратом CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендовано вводить бустерную дозу производства Pfizer. "При отсутствии мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной, согласно разрешенным на Украине схемам", - добавил он.

Ляшко сообщил, что также в стране изменили схемы использования различных вакцин для основного курса прививок от COVID-19, согласно которым вакцину CoronaVac теперь можно сочетать с векторными (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna или Comirnaty от Pfizer).

Ранее Ляшко объяснил, что между бустерной и дополнительной дозами есть существенная разница. Первую применяют для усиления эффекта препарата, а вторую используют для поддержания надлежащей защиты людей, имеющих тяжелые болезни. По словам министра, сегодня на Украине, чтобы избежать тяжелого течения заболевания, разрешена как ревакцинация, так и дополнительная прививка.