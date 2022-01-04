В Киеве зафиксирована рекордно высокая для 3 января температура

КИЕВ, 4 января. /ТАСС/. Украинские синоптики зафиксировали новый температурный рекорд 3 января в Киеве, климатическая норма была превышена на 7,3 градуса. Об этом во вторник сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По наблюдениям Центральной геофизической обсерватории Бориса Срезневского в Киеве 3 января впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила плюс 4,3 градуса по Цельсию, что на 0,3 градуса выше рекордной для этого дня температуры 1899 года. Климатическая норма была превышена на 7,3 градуса, что соответствует погоде в конце октября", - отметили синоптики.

По их данным, максимальная температура в столице составила +8,2 градуса, тем самым превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1899 году на 2,1 градуса.

Температурные рекорды отмечаются и в других городах. Так, в первый день 2022 года столбики термометров показывали до 9 градусов тепла во Львове. Этот день оказался самым теплым за все годы наблюдений.

По прогнозу Укргидрометцентра, в январе 2022 года средняя месячная температура по Украине ожидается в пределах 1-5 градусов мороза.