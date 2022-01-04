Мурашко исполнил мечту участника "Елки желаний" и подарил ему билеты на матч "Спартака"

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко исполнил желание тринадцатилетнего участника акции "Елка желаний" Мансура Сарсенбаева из Астраханской области и подарил мальчику приглашение на матч футбольного клуба "Спартак".

"Мне очень приятно сделать тебе маленький такой сувенир, подарок. К сожалению, матч со "Спартаком" будет только во второй половине февраля, но у тебя уже приглашение на матч есть, места забронированы", - сказал министр в эфире телеканала "Россия-24".

Мурашко также подарил мальчику мяч и футболку с автографами игроков клуба "Спартак". "Мне кажется, это хорошее дополнение не только к тому, чтобы сходить на матч, но и на память чтобы осталось", - подчеркнул глава Минздрава.

"Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной", она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту. За время существования акции было исполнено более 21 тыс. желаний. Личное участие в акции принимает президент РФ Владимир Путин. Подобные акции повсеместно проводятся в региональных правительствах, государственных корпорациях, а в 2021 году к акции присоединились и палаты парламента РФ.