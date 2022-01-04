Реконструкция Приморского шоссе в Петербурге может завершиться в декабре 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,4 января. /ТАСС/. Второй этап реконструкции Приморского шоссе в Петербурге может завершиться на год раньше запланированного срока - в декабре 2022 года. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе городской администрации.

"На сегодняшний день строительная готовность объекта превысила 69%. По условиям госконтракта работы должны быть завершены не позднее ноября 2023 года. Высокие темпы реконструкции и дополнительное финансирование дают техническую возможность завершить строительство на год раньше срока и открыть движение по новым съездам с Приморского путепровода в декабре 2022 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что по проекту на одном из самых напряженных участков магистрали построят два новых съезда с Приморского путепровода - Северный протяженностью 980 м и Южный протяженностью 440 м. Реализация проекта позволит разгрузить улично-дорожную сеть на северо-западе Петербурга и обеспечить транспортную доступность делового квартала "Лахта-центр".

17 декабря правительство России выделило Санкт-Петербургу дополнительно 4,7 млрд рублей на строительство и реконструкцию отдельных объектов дорожной инфраструктуры в 2022-2023 годах. В число этих объектов входит второй этап реконструкции Приморского шоссе. Генеральный подрядчик - АО "АБЗ-Дорстрой", заказчик - ГКУ "Дирекция транспортного строительства". Общая стоимость объекта - 3,7 млрд рублей. Кроме того, к ноябрю 2023 года завершится второй этап реконструкции Петрозаводского шоссе со строительством развязки на пересечении с Вознесенским шоссе. В будущем планируется расширить это шоссе с двух до шести полос и установить на магистрали шумозащитные экраны. Контракт с подрядной организацией АО "Буер" заключили в конце 2019 года, стоимость составляет около 4 млрд рублей. Заказчиком выступает СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства". Предполагается, что развязка увеличит пропускную способность Петрозаводского шоссе в направлении Ленинградской области и обеспечит транзитный объезд Колпина, не будет автомобильных пробок на железнодорожном переезде Волховстроевского направления.

"Сейчас готовность путепровода составляет около 25%. Завершено переустройство линий электропередачи. Продолжаются работы по сооружению буронабивных свай, ростверков и опор путепроводов, переустройству сетей связи и водоснабжения. Начался монтаж металлоконструкций на одном из четырех съездов. Работы идут по графику", - говорится в сообщении.

В Смольном также отметили, что по поручению губернатора Александра Беглова реконструкцию этих магистралей признали первоочередной и включили в Адресную инвестиционную программу. Работы финансируются в соотношении примерно 50 на 50 из городского бюджета и средств, выделенных федеральным центром в рамках целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения".