Суд в США отклонил иск снятого в детстве обнаженным для обложки диска группы Nirvana истца

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Суд в американском штате Калифорния принял решение отклонить иск Спенсера Элдена, который спустя 30 лет после появления в четырехмесячном возрасте обнаженным на обложке альбома группы Nirvana Nevermind обвинил группу в распространении детской порнографии. Об этом во вторник сообщил журнал Rolling Stone.

По его сведениям, в понедельник судья Фернандо Олгин отклонил ходатайство к рассмотрению в текущем виде, однако разрешил изменить формулировки иска и подать его на рассмотрение вновь. У адвокатов истца есть возможность предоставить обвинения в новой редакции к 13 января.

Элден, который в 1991 году в возрасте четырех месяцев появился обнаженным на обложке альбома, в августе прошлого года подал иск против 17 ответчиков, в числе которых бывшие участники группы, фотограф, а также звукозаписывающие компании, в том числе Universal Music Group с требованием компенсации от каждого в размере $150 тыс. долларов. Истец заявляет, что его изображение нарушает федеральное уголовное законодательство о детской порнографии, а "его личность и имя навсегда будут связаны с коммерческой сексуальной эксплуатацией, которой он подвергся будучи несовершеннолетним".

Как отмечает издание, в своем ходатайстве ответчики указали на истечение срока давности для предъявленных претензий, а также на то, что раньше истец, наоборот, старался ассоциировать себя с альбомом музыкального коллектива, продавал подписанные им альбомы через интернет, в зрелом возрасте воссоздавал фотографию, ставшую основой для обложки, а также сделал татуировку с названием альбома.

Nirvana была создана Куртом Кобейном и бас-гитаристом Кристом Новоселичем в 1987 году в Абердине (штат Вашингтон). Группа выпустила три студийных альбома, став одним из самых ярких представителей альтернативной сцены Сиэтла и музыкального стиля гранж. Nirvana становилась лауреатом премий Grammy ("Грэмми"), American Music Awards ("Америкэн мьюзик эвордс") и других.