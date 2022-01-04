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Пандемия COVID-19

Джорджо Армани отменил показы коллекций в январе из-за коронавируса

Модельер принял данное решение неохотно после тщательного рассмотрения

РИМ, 4 января. /ТАСС/. Известный итальянский модельер Джорджо Армани отменил показы коллекций в январе из-за роста числа заражений коронавирусом. Об этом во вторник сообщил принадлежащий ему дом моды.

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"Модельер принял данное решение неохотно после тщательного рассмотрения", - цитирует агентство ANSA сообщение модного дома.

Речь идет об отмене показа мужской коллекции брендов Emporio Armani и Giorgio Armani сезона "осень - зима 2022/23" во время Недели мужской моды в Милане 14-18 января, а также коллекции Giorgio Armani Priv сезона "весна - лето 2022" во время Недели высокой моды в Париже в конце текущего месяца.

В конце февраля 2020 года, когда коронавирус в Италии только начал распространяться, Армани провел на Миланской неделе моды закрытый показ, чтобы не подвергать зрителей риску. В конце марта 2020 года принадлежащий ему дом моды начал пошив одноразовых халатов для медицинских работников.

Теги
ИталияАрмани, ДжорджоПандемия COVID-19
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