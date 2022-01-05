Джонсон считает, что у Британии есть шанс преодолеть новую волну эпидемии без карантина

ЛОНДОН, 5 января. /ТАСС/. Британское правительство пока не намерено вводить новые коронавирусные ограничения на территории Англии, хотя нагрузка на Национальную систему здравоохранения (NHS) страны увеличивается. Как заявил во вторник на экстренной пресс-конференции глава правительства Великобритании Борис Джонсон, у страны есть шанс преодолеть вызванную омикрон-штаммом четвертую волну эпидемии, не прибегая к карантину.

"Боюсь, все, кто думают, что борьба с COVID окончена, глубоко заблуждаются, однако сейчас наш подход в двух ключевых отношениях отличается от того, который применялся во время двух первых волн. Мы знаем, что омикрон-штамм вызывает более легкое течение болезни, <…> и пока число случаев, требующих помещения больных в реанимацию, меньше того уровня, который наблюдался раньше, - сказал глава правительства. - Благодаря нашим усилиям по ревакцинации населения страны мы также обеспечили себе существенный уровень защиты, который выше, чем в любом другом государстве Европы. Вместе с мерами, которые предусматривает задействованный перед Рождеством план Б, это дает нам шанс преодолеть волну заражений "омикроном", не закрывая страну [на карантин] в очередной раз. Мы можем держать школы открытыми и найти способ жить с вирусом".

При этом Джонсон признал, что "предстоящие недели будут трудными", а NHS сталкивается со все большей нагрузкой как из-за роста числа госпитализаций, так и в связи с высокой заболеваемостью среди медработников. Он заявил, что к приему пациентов готовятся дополнительные коронавирусные отделения при больницах, и пообещал привлечь на помощь врачам военных, если в этом возникнет необходимость. В связи с угрозой дефицита рабочих рук в ключевых отраслях по инициативе правительства на заражение коронавирусом начнут ежедневно проверять около 100 тыс. занятых в них сотрудников.

Глава правительства также вновь призвал непривитых граждан страны вакцинироваться, а привитых получить третью дозу вакцины. По его словам, 60% людей, находящихся в отделениях интенсивной терапии в британских больницах, не были привиты.

Во вторник власти сообщили о 218 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки, что является рекордом для страны и втрое выше пикового уровня второй волны эпидемии. Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается на фоне быстрого распространения в Великобритании омикрон-штамма коронавируса, который стал в стране доминирующим еще в середине декабря. Число госпитализаций тоже быстро растет и по состоянию на 31 декабря превышало 14 тыс., однако в январе прошлого года (во время второй волны эпидемии) этот показатель приближался к 40 тыс.

Британский план Б

8 декабря британским работодателям рекомендовали вернуть сотрудников на удаленную работу, а ношение масок вновь стало обязательным в большинстве закрытых помещений и транспорте. Кроме того, впервые на территории Англии было введено обязательное требование демонстрировать электронное свидетельство о полной вакцинации при посещении некоторых массовых мероприятий и ночных клубов. 26 декабря более жесткие ограничения, касающиеся массовых мероприятий и работы ресторанов и пабов, ввели власти Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии, однако в Англии их примеру пока не последовали.

Помимо введенных в начале декабря ограничений, так называемый план Б консервативного правительства Джонсона предусматривает максимально быструю ревакцинацию населения. Бустерную прививку к настоящему моменту сделали уже 59,8% британцев старше 12 лет (34,7 млн человек). 82,6% (47,5 млн) жителей королевства старше 12 лет получили обе дозы препарата, а 90,1% (51,8 млн) - одну дозу.