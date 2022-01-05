Посольство России в Мексике проверяет сведения о нападении на россиянку на юге страны

МЕХИКО, 5 января. /ТАСС/. Посольство РФ в Мексике проверяет информацию о нападении на россиянку в штате Чьяпас на юге страны. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник заведующий консульским отделом дипломатического представительства Андрей Трояновский.

"Мы проверяем появившуюся информацию, - сказал дипломат. - Никаких обращений ни от российских граждан, ни от местных правоохранительных органов к нам не поступало".

В ночь на вторник прокуратура штата Чьяпас в Facebook разместила заявление с осуждением нападения на российскую туристку в муниципалитете Осчук. Инцидент с участием агрессивно настроенных местных жителей произошел на дороге из Окосинго в Сан-Кристобаль-де-лас-Касас, столицу региона.

"Манифестанты вытащили женщину из машины после того, как она отказалась платить им за возможность следовать дальше, нанесли удары по автомобилю и побили ее, вынудив ее бежать", - говорится в записи. Прокуратура утверждает, что россиянку "зовут Денис", сведений о состоянии пострадавшей обнародовано не было. Надзорное ведомство приступило к выяснению обстоятельств происшествия.