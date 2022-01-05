Более 2 тыс. детей в РФ получили помощь от фонда "Круг добра" в 2021 году

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Более 2 тыс. российских детей с редкими заболеваниями получили помощь от фонда "Круг добра" в 2021 году, сообщил ТАСС председатель правления фонда протоиерей Александр Ткаченко. По его словам, в 2022 году такую помощь получат не менее 4 тыс. пациентов.

"В 2021 году более 2 100 детей получили помощь от Фонда "Круг добра", включая лекарственные препараты, медицинские изделия и оплату дорогостоящего лечения. В будущем году, по нашим оценкам, это будет не менее четырех тысяч пациентов. Среди них не только дети со впервые выявленными заболеваниями, с которыми уже работает фонд, но и пациенты с нозологиями, ранее не входившими в перечень "Круга добра", - сказал он.

Ткаченко отметил, что фонд исполнил 100% заявок, поступивших из регионов. "Это значит, что все дети, на которых были представлены заявки, получили помощь", - добавил он.

Указ о создании фонда "Круг добра" был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 5 января 2021 года. Таким образом, в среду фонду исполняется один год. Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение их лекарствами и медизделиями, включая незарегистрированные в России.

Средства на реализацию деятельности фонда

В 2021 году на реализацию деятельности фонда было зарезервировано 60 млрд рублей. Фактические поступления, по словам Ткаченко, составили 75 млрд рублей.

По данным председателя правления фонда, на закупку лекарств, медицинских изделий и оплату лечения в этом году было направлено 37,9 млрд рублей, так как фонд получил возможность закупать лекарства только с 1 июля. Он отметил, что оставшиеся средства перенесены на следующий год и будут также использованы для помощи детям в 2022 году.

Средства на реализацию деятельности фонда поступают в федеральный бюджет за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ в РФ. С 1 января 2021 года для доходов граждан, превышающих 5 млн рублей в год, она составляет 15%.

Препарат "Золгенсма"

9 декабря Минздрав РФ выдал регистрационное удостоверение препарату для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) "Золгенсма". Препарат включен в книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое лекарство в мире, стоимость одного укола составляет порядка 160 млн рублей. Это также один из трех препаратов, используемых в лечении детей со СМА, который закупается для пациентов фондом "Круг добра".

Как рассказал Ткаченко ТАСС, в 2021 году этим препаратом удалось обеспечить 24 ребенка.