В США более 95% новых случаев заражения коронавирусом приходится на омикрон-вариант

"Омикрон": защита от "дельты" и польза бустеров. Главное о пандемии из зарубежных СМИ

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

По информации ЦКПЗ, 95,4% новых случаев заражения за неделю, завершившуюся 1 января, были вызваны омикрон-вариантом. На вариант "дельта" пришлось всего 4,6%. В семидневный период, завершившийся 25 декабря, по обновленным данным ЦКПЗ, на "омикрон" пришлось 77% заражений, на "дельту" - 22,8%.

В целом в США, по оценкам Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных достигло уже 56,7 млн, умерли 829 тыс. человек. При этом за последние четыре недели заразились свыше 6,9 млн человек, умерли более 36,4 тыс. Страна продолжает занимать первое место в мире по этим двум показателям.