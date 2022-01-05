Эксперт сообщил, что виртуальный мир упрощает работу мозга у детей

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Бесконтрольное использование гаджетов детьми таит опасность снижения степени абстрактного мышления, каждый родитель должен самостоятельно нести ответственность за то, сколько времени ребенку позволяется проводить в интернете, чтобы не навредить его развитию. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказала лингвист, доктор филологических наук, профессор кафедры общего и сравнительного языкознания Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Вера Пищальникова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что интернет должен дополнять реальную жизнь молодежи, полный уход в виртуальность ведет к деградации.

"Самая главная опасность (использования гаджетов) - в деградации собственно мышления, которое человечество "заработало" в процессе длительной эволюции. Под влиянием культуры и технологий, внешне облегчающих человеку жизнь, происходят серьезные изменения в наших нейрофизиологических процессах, которые не заметны для "пользователя", но исследователи их очень четко отмечают", - отметила собеседница ТАСС.

По ее словам, еще в середине XX века канадский культуролог, филолог Маршалл Маклюэн обосновал концепцию, согласно которой содержание мышления человека существенным образом определяется способами и средствами ее формирования. "Проще говоря, средства получения и представления знания - это технологическое продолжение органов чувств человека, а значит технологии влияют на восприятие и понимание мира. И если речевое мышление у формирующегося ребенка не поставлено в нужном возрасте родителями и школой, познание таким ребенком мира будет осуществляться с помощью знаков, в изобилии представленных в cети. Это знаки наглядные, снижающие степень абстрактности собственного человеческого мышления",- отметила Пищальникова.

"Упрощение" мозга

Пищальникова заметила, что сейчас наблюдается парадоксальное противоречие между возможностями человеческого мозга и информационной средой, которая начинает, "сдерживать эволюцию мозга". Нейробиологи говорят: если не нужно до всего доходить своим умом, можно обойтись и мозгом попроще. "А сеть делает все, чтобы никакого "своего ума" у ребенка не возникало. Мы постоянно говорим о том, что информация качественно усложняется и растет количественно. А мозг в популяции людей начинает упрощаться, потому что никаких радикальных условий, которые заставили бы его приспосабливаться к характеру информации, пока нет", - сказала профессор.

Эксперименты гарвардской группы психологов и социологов, изучавших группы представителей "поколения Google", показали, что томограммы их мозга во время пребывания в интернете дают картину, аналогичную зависимости от алкоголя и наркотиков. Это способствует восприятию интернет-среды как чрезвычайно комфортной для представителей уже нескольких поколений. По словам Пищальниковой, так называемая "дофаминовая ловушка" может возникнуть для человека в любое время в силу разных причин, если социальные условия существования окажутся менее значительными в его жизни. "Особенно опасно это, конечно, для детей, которым, увы, родители позволяют пользоваться различными приспособлениями для пребывания в сети неограниченное время, "лишь бы не мешал", - пояснила она. "Это легко, технологически привлекательно, энергетически незатратно. И неважно, что, по словам Дугласа Рашкоффа [американский писатель и публицист - прим. ТАСС], мы воспитали уже не одно поколение "видиотов", - добавила профессор.

"Ни один ответственный профессионал не даст точных рекомендаций без исследования всей системы воспитания конкретного ребенка. Но дитя человеческое не должно развиваться в полном противоречии с биологической эволюцией. И пребывание в сети может стать мощным толчком для развития новых познавательных возможностей в том случае, если вербальное мышление у человека развито или развивается параллельно. А если вы с раннего детства позволяете ребенку забивать в поисковую строку "ключевые слова", когда компьютер генерирует высказывание, а ваше дитя не может связать двух слов, то это зона ответственности родителя", - указала она.

Имитация познания

Без становления старых добрых логических операций с помощью языка ребенок не может анализировать вообще ничего. Интернет способствует распространению не аналитических операций, а имитации знания и познания. По данным 2003 года, поделилась она, среди 15-летних школьников достаточными навыками чтения обладали всего 36%. Из них 25% учащихся были способны выполнять только задания средней сложности, например, обобщать информацию, расположенную в разных частях текста. По данным 2016 года, только 2% российских учащихся того же возраста проявили способность понимать сложные тексты, критически оценивать представленную информацию, формулировать простые гипотезы и выводы. "Всего за 30 лет сформировалась устойчивая тенденция примитивизации речи. И понятно почему: в поисковую строку необязательно вводить предложение - сеть генерирует высказывания сама", - сказала она.

По словам собеседницы ТАСС, в лучших университетах мира просто запрещается пользоваться интернетом в процессе занятий, а часто и отводится ограниченное время для не связанного с выполнением заданий пользования ею.

Профессор убеждена, что в процессы защиты детей должно включиться государство. "Нужно, чтобы государство включилось в процесс со всей ответственностью. Изменение школьного образования и системы контроля знаний. Повышение требований к поступающим в вузы, в том числе к тем, кто обучается платно. Наведение государственного порядка в пользовании сетью хотя бы для детей. Но пока интернет - клондайк для многих влиятельных структур и пользователей сетевыми ресурсами, на это рассчитывать сложно", - отметила она. Главным же фактором Пищальникова считает, "безмерную ответственность родителей за свое чадо".

Порядок в пользовании интернетом

По словам доктора юридических наук, доктора филологических наук, профессора кафедры судебных экспертиз МГЮА Елены Галяшиной, большой вред воспитанию детей, их мироощущению, психическому и физическому здоровью наносит продолжительное пребывание в интернете. "Наши дети фактически сегодня превратились в интернет-зомби, они идут по улице и ничего вокруг себя не видят, погружены в виртуальный мир и живут им", - указала она. Естественно, у детей развивается и клиповое мышление, которое приводит к тому, что они не способны делать выводы, критически воспринимать информацию и фильтровать ее. "Тем более, что та информация, которая была раньше в основном для того, чтобы можно было развиваться, сегодня в интернете носит деструктивный и грязный, токсичный характер", - добавила она.

Для борьбы с явлением следует четко расставить маркеры в информационном пространстве, чтобы государство четко обозначило свою позицию, оградило от деструктива, показав, что есть хорошо и что есть плохо. "Дети сегодня не знают на самом деле отношение государства к тем кумирам, которые сегодня занимают все информационное пространство. Государство могло бы регулировать какие-либо культурные программы, пуская или не пуская на площадки. А интернет дает возможность любому человеку представлять себя. Нужно четко дифференцировать - какая информация может навредить" - отметила Галяшина.

Эксперт подчеркнула, что с детьми нужно вести честный разговор, потому что они очень чувствительны к фальши и перестают слушать, если чувствуют хотя бы толику неискренности. "Вместо этого они слушают TikTok, где кажется, что все честно. Более того, письменное общение, к которому мы в последнее время прибегаем с детьми, убирает ощущение живого человека и позволяет воспринимать его как виртуального персонажа", - заключила собеседница агентства.