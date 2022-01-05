Свыше 2,1 тыс. единиц техники поступят в почти 100 школ Пермского края в 2022 году

ПЕРМЬ, 5 января. /ТАСС/. Около 100 школ Пермского края станут участниками федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2022 году, что позволит поставить в них примерно 2,1 тыс. единиц техники, сообщили ТАСС в краевом Минобре.

"В 2022 году участниками проекта "Цифровая образовательная среда" станут 98 школ, в которые будет поставлено 2,1 тыс. единиц техники", - рассказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что с 2019 года 75,5% школ обеспечены современным компьютерным оборудованием. Так, в 2021 году благодаря нацпроекту "Образование" в 164 школы Пермского края было поставлены около 3,1 тыс. единиц техники. В их числе интерактивные LED-панели, ноутбуки, IP-камеры и многофункциональные устройства.

Дополнительно за счет средств регионального бюджета в 2021 году поставлено около 1,5 тыс. единиц техники для 178 школ, всего 1,5 тыс. единиц оборудования. В 151 школу и учреждения СПО было закуплено 2,4 тыс. ноутбуков. "Поставки техники продолжатся в 2022 году и последующие годы как в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда", так и за счет средств Пермского края", - добавили в министерстве.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.