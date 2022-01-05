Музей одного стихотворения поэта Рубцова создали в деревне Аникин Починок под Тотьмой

ВОЛОГДА, 5 января. /Корреспондент ТАСС Наталия Казаковцева/. Музей одного стихотворения "Русский огонек" создали в одном из домов в деревне Аникин Починок Тотемого района Вологодской области. Именно в этом доме однажды остановился поэт Николай Рубцов, после чего написал свое знаменитое стихотворение "Русский огонек" с известными строками "За все добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью", рассказал ТАСС директор Тотемского музейного объединения Алексей Новоселов.

"5 января в 11 часов музей в деревне Аникин Починок будет открыт, называется он "Музей одного стихотворения "Русский огонек". История этого дома, в котором создан музей, интересна тем, что Рубцов был в нем совсем немного, буквально несколько часов. Далее на основе этого случая, как Рубцов потом рассказывал своей гражданской жене Генриетте, он написал свое стихотворение "Русский огонек", которое было впервые опубликовано в сборнике "Лирика" в 1965 году под названием "Хозяйка". Там описывается эта ситуация, как он пришел к хозяйке, как она отказалась брать с него деньги, знаменитые строчки "За все добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью". Это хрестоматийное стихотворение, очень красивое, один из шедевров русской лирики XX века. Интересна история его создания, основанная на реальных событиях", - рассказал ТАСС директор музея.

По его словам, деревня Аникин Починок находится на полпути от железнодорожной станции Гремячий к селу Никольскому, где поэт жил в детском доме и окончил семь классов школы. Однажды Рубцов приехал на станцию Гремячий ночью, никаких автобусов и такси не было, поэтому он был вынужден идти пешком в Никольское по лесной дороге. Одет был плохо, очень замерз, потому что дело было поздней осенью, устал. И когда дошел до деревни Аникин Починок, а она находится в семи километрах от Никольского, был очень рад, что, несмотря на раннее утро, в каком-то доме светится огонек, который готов его принять. Зашел в дом, в нем жила хозяйка Мария Ивановна Богданова с мужем, они его обогрели. Хозяйка дала валенки, чтобы он дошел до Никольского, фактически она его спасла.

Хозяйка умерла в 1998 году, дом долгое время пустовал, наследники не заявлялись. Дом зарос, задняя часть покосилась. Однажды в рамках праздника "Рубцовский костер", который ежегодно проходит в Никольском, организовали экскурсию в деревню Аникин Починок с рассказом про этот дом и связанную с ним историю Рубцова. Там были друзья музея из Санкт-Петербурга Тамара Данилова и Алексей Тищенко. Увидев дом в плачевном состоянии, они загорелись идеей как-то его спасти, вдохнуть в него новую жизнь. Связались с наследниками Марии Богдановой, выкупили этот дом, начали проводить в нем работы, вложили в него более 300 тыс. рублей собственных средств. Дом подняли, переложили фундамент, убрали старый двор. "Когда они все это начали делать, мы поняли, что не можем оставаться в стороне и должны подключиться. В 2021 году в январе был выигран президентский грант на реализацию проекта "Деревня непогашенных огней". В ходе проекта были запланированы работы на этом доме в размере более 600 тыс. рублей", - рассказал Новоселов.

На данный момент в доме сделано новое крыльцо, новые сени, создано выставочное пространство, оформлена экспозиция в доме. "Воссоздан интерьер избы по состоянию на 1963 год, насколько это было возможно. Очень много мебели сохранилось, многое принесли местные жители, они очень помогли в создании музея <…>. Он будет находиться на балансе Тотемского музейного объединения, пока еще, правда, нам не передан окончательно, потому что это юридически долгий процесс. Но тем не менее наши друзья из Петербурга нам его подарили, несмотря на то, что туда уже много своих денег вложили", - сказал руководитель музейного объединения.

Планируется, отметил он, что в зимнее время музей будет открываться по заявкам через музей Рубцова в Никольском. "Удобно то, что дом стоит практически на дороге из Никольского в Гремячий и далее в Костромскую область, есть транзитный поток. Надеемся, что летом музей будет работать постоянно. В любом случае, здорово, что дом, который помнит Рубцова, спасен, и есть такая красивая связанная с ним история <…>. Попечительские деньги, президентский грант, энтузиазм местных жителей - все сошлось в одной точке, и сейчас мы имеем возможность открыть замечательный музей", - подытожил Новоселов.

О поэте

Николай Рубцов родился 3 января 1936 года в селе Емецк Емецкого района Северного края (ныне Холмогорского района Архангельской области). В 1937 году семья переехала в Няндому, в январе 1941 года - в Вологду, где их застала Великая Отечественная война. Отец был призван на фронт, мать и младшая сестра умерли летом 1942 года, поэтому оставшихся детей распределили в интернаты. С октября 1943 года и до июня 1950 года Николай жил и учился в детском доме в селе Никольском Тотемского района Вологодской области, где он окончил семь классов школы. Сейчас в этом здании находится Дом-музей Н. М. Рубцова. С 1950 года по 1952 год учился в Тотемском лесотехническом техникуме. В 1969 году окончил Литературный институт и был принят в штат газеты "Вологодский комсомолец". В 1968 году литературные заслуги Рубцова получили официальное признание, и ему в Вологде была выделена однокомнатная квартира. Поэт трагически погиб в ночь на 19 января 1971 года, на 36-м году жизни, в своей квартире, в результате бытовой ссоры с начинающей поэтессой Людмилой Дербиной (Грановской), на которой собирался жениться.

2021 год прошел под знаком 85-летия со дня рождения поэта, проводились Рубцовские чтения, пополнились рубцовский фонд музейного объединения, приведен в порядок музей в Никольском и все село.