Уровень Енисея у поселка Стрелка в Красноярском крае превысил критическую отметку

КРАСНОЯРСК, 5 января. /ТАСС/. Уровень воды на реке Енисей возле поселка Стрелка в Красноярском крае, где есть подтопления приусадебных участков, достиг 831 см, что на один сантиметр выше критической отметки. Об этом в среду сообщил на пресс-конференции заместитель председателя правительства края Сергей Козупица.

Во вторник уровень Енисея в Стрелке поднялся почти на один метр и достиг 795 см при критическом уровне в 830 см. На 06:00 (02:00 мск) утра среды уровень воды находился на отметке 808 см, поднявшись за сутки на 13 см. В пунктах временного размещения (ПВР) ночевали шесть человек, в том числе четверо детей.

"По состоянию на 10:00 (06:00 мск) уровень воды составляет 831 см. То есть чуть-чуть превышен [критический уровень]. Подтопления жилых домов на текущий момент нет", - сказал Козупица.

По его словам, уровень, который приводит к подтопления жилых построек, находится в диапазоне от 860 до 910 см. На текущий момент подтоплены 13 приусадебных участков, еще на двух подтоплены хозяйственные постройки. В ПВР могут разместиться 67 человек, сейчас там никого нет.

Подъем воды произошел при формировании кромки льда на Енисее в районе Стрелки. В поселок из Енисейска и Лесосибирска прибыли спасатели краевого госучреждения "Спасатель". Всего на месте работают 26 человек и восемь единиц техники. Проводится эвакуация имущества жителей населенного пункта и домашних животных с подтопленных приусадебных участков.

Поселок Стрелка находится у места впадения Ангары в Енисей на севере края. В поселке проживают 4,6 тыс. человек. Населенный пункт включен в состав Лесосибирска, находящегося на другом берегу Енисея.