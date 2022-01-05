Движение по строящемуся в Туве мосту через Енисей запустят к концу февраля

ТАСС, 5 января. Строительство моста через Большой Енисей (правый исток Енисея), который круглогодично свяжет труднодоступный Тоджинский район Тувы с другими частями республики, ведется с опережением графика. Рабочее движение по мосту планируется запустить к концу февраля, сообщил в среду ТАСС министр дорожно-транспортного комплекса республики Шораан Чыргал-оол.

"Работы ведутся с опережением графика, в настоящее время [строители] работают круглосуточно. Рабочее движение планируем запустить к концу февраля", - сообщил Чыргал-оол.

Строительство моста началось в марте 2020 года. Работы ведет компания ООО "Восток". Ввод переправы планировался во второй половине 2022 года.

Сейчас в шесть населенных пунктов Тоджинского района, где живут около семи тысяч человек, можно попасть через переправу у села Тоора-Хем. Летом там работает паром, зимой создается ледовая переправа.