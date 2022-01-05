Сильная метель ожидается в Москве 5 января

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Снегопад и ветер до 15 м/с ожидаются в среду в столице, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 12:00 до 20:00 05 января в городе Москве ожидается снег, мокрый снег. Местами метель, налипание мокрого снега, гололед. На дорогах снежные заносы, гололедица. Усиление ветра с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении.

Ведомство рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию между машинами, а также избегать внезапных обгонов и перестроений. Парковаться лучше вдали от деревьев.

Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.