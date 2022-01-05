Туристы смогут увидеть в Бурятии в конце зимы "Сказочный Сагаалган" и "Байкальскую милю"

УЛАН-УДЭ, 5 января. /ТАСС/. Первыми в календаре событийного туризма в Бурятии в 2022 году станут торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию Нового года по лунному календарю - Сагаалгана, и фестиваль скорости "Байкальская миля". Об этом сообщил в среду ТАСС министр туризма республики Алдар Доржиев.

"Что касается зимнего сезона, мы проведем в феврале "Сказочный Сагаалган", также в начале марта планируется фестиваль скорости на льду "Байкальская миля", - сказал Доржиев.

В 2022 году буддисты России начнут праздновать Сагаалган 2 февраля, этот день в Бурятии объявлен нерабочим. Восточный Новый год традиционно отмечают в течение месяца - все это время на разных площадках проходят театрализованные представления, концерты, детские торжества, гастрономические шоу с участием главного персонажа - Белого Старца из буддийской мифологии - Сагаан Убгэна. Каждый год в гости к нему приезжают Деды Морозы из разных стран и регионов России. Цикл праздничных мероприятий проходит как фестиваль "Сказочный Сагаалган".

Основная идея фестиваля "Байкальская миля" - установление рекордов скорости на различных видах техники по ледяному покрытию самого глубокого озера на планете. В марте 2021 года мероприятие прошло с ограниченным числом участников и зрителей из-за пандемии, состоялся автомотопробег гранд-тур для 13 экипажей, стартовавших 19 февраля из Санкт-Петербурга, 6-7 марта прошли заезды на специально оборудованных ледовых трассах протяженностью 1/8 мили (200 метров) и 1 миля.

Кроме того, с 12 февраля 2022 года начнется зимняя чартерная программа в Бурятию, на восточный берег озера Байкал, она будет выполняться в рамках соглашения, которое было заключено между Бурятией и компанией TUI в сентябре 2021 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "В целом в 2022 году, летом, если ковид не внесет коррективы, будем проводить музыкальный фестиваль "Голос кочевников" и "Сурхарбан", гастрономический фестиваль "Кухня Великого хана", - сказал министр.

Туризм в Бурятии - одна из ведущих отраслей экономики, главной точкой притяжения в республике является озеро Байкал, также популярны у любителей активного туризма горы Восточного Саяна, Тункинская долина, заповедные места и труднодоступные уголки на севере республики. До пандемии республику ежегодно посещали до 600 тыс. официально зарегистрированных туристов, по неофициальным данным - около 1 млн человек, в том числе приезжающие для отдыха "дикарями".