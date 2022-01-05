Школьник из Крыма смог проехать в кабине машиниста благодаря "Елке желаний"

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 января. /ТАСС/. Министр юстиции РФ Анатолий Чуйченко, участвуя в акции "Елка желаний", исполнил мечту школьника Леши Шадрина из Республики Крым - мальчик проехал в кабине поезда вместе с машинистом.

"Я написал письмо на "Елку желаний" через сайт: "Я хочу прокатиться на поезде в кабине машиниста, я хочу быть машинистом". Я понимаю, что это сложная работа, но я учусь и готовлюсь к ней. Мне очень нравятся поезда, поэтому я очень сильно рад", - рассказал школьник журналистам.

По словам мальчика, он увлечен поездами и железными дорогами с шести лет, но раньше видел локомотив только на станции и ни разу не бывал внутри него. "Впечатления очень хорошие. Поезд новый, комфортный, хороший. Узнал, как работает информатор - у машиниста есть табло, где все станции, машинист сам не объявляет остановки, а только выбирает запись", - поделился он впечатлениями.

Акция "Елка желаний" была инициирована проектом "Мечтай со мной", обычно она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без попечения родителей или из нуждающихся семей, смогли ощутить атмосферу праздника и воплотить мечту. За время существования акции было исполнено более 21 тыс. желаний. Личное участие в акции принимает президент РФ Владимир Путин.