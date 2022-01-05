В России выявили 15 772 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 15 772 случая. Общее число заразившихся увеличилось до 10 585 984, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, опубликованных в среду.

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В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,15%.

В частности, 1 273 случая выявлены в Санкт-Петербурге, 775 - в Московской области, 415 - в Краснодарском крае, 400 - в Челябинской области, 395 - в Свердловской области.

В настоящее время в России продолжает лечение 672 241 человек.

Число выздоровлений и смертей

Число выздоровевших после заражения коронавирусом россиян возросло за сутки на 25 581. Всего уже выздоровели 9 600 728 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 90,7% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 414 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 409 - в Московской области, 1 358 - в Воронежской области, 1 111 - в Нижегородской области, 1 087 - в Самарской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 828 против 834 днем ранее, до 313 015.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,96%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки был зарегистрирован 61 летальный случай в Санкт-Петербурге, 41 - в Московской области, 34 - в Красноярском крае, 30 - в Нижегородской области, 27 - в Челябинской области.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 307 против 1 967 днем ранее, до 2 040 649.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,11%.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 71 против 68 днем ранее, до 37 116 (1,82% всех заразившихся), следует из данных штаба.

Также за сутки в Москве выписаны по выздоровлению 2 648 пациентов, за все время вылечились 1 880 499 человек. В настоящее время в столице продолжают лечение 123 034 человека.