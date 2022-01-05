В Москве метро и МЦК будут работать в Рождественскую ночь до 02:00 мск

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Специальный режим работы транспорта установили в Москве на Рождественскую ночь с 6 на 7 января. Так, например, метро и МЦК будут работать до 02:00 мск, сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, работу 166 маршрутов наземного транспорта продлят до 03:30. Также можно воспользоваться автобусами 16 ночных маршрутов. Они будут курсировать по обычному расписанию", - говорится в сообщении.

Метро и МЦК будут работать до 02:00, а поезда МЦД будут ходить до 02:30, чтобы москвичи могли спокойно добраться домой после праздничных богослужений.