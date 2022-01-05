Участниками программы "Земский учитель" в Приамурье в 2022 году станут 38 педагогов

ТАСС, 5 января. Участниками федеральной программы "Земский учитель" в Приамурье в 2022 году станут 38 педагогов, почти половина из них будут учителями иностранных языков. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства Амурской области.

"В 2022 году "земскими" учителями в Приамурье станут 38 педагогов. <…> Будут трудоустроены 12 учителей иностранных языков", - говорится в сообщении.

Самые востребованные кадры в школах региона в настоящее время - учителя иностранных языков и физико-математических дисциплин. "В целом 38 участников программы начнут работу в 23 территориях. Наибольшее количество новых специалистов получат Свободненский и Серышевский районы - по три педагога", - отметили в пресс-службе.

В Амурской области программа "Земский учитель" реализуется третий год, за прошедшее время ее участниками стали 88 учителей. Педагогам, прошедшим конкурсный отбор и устроившимся на работу в образовательные учреждения, выплачено в целом 176 млн рублей.

В программе "Земский учитель" могут участвовать учителя, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. Максимально допустимый возраст для участия в программе - 55 лет. Переезд возможен в населенный пункт, число проживающих в котором не превышает 50 тыс. человек. Это может быть село, рабочий поселок, поселок городского типа, небольшой город.

Каждый участвующий в программе обязуется отработать в выбранном месте не менее пяти лет, а в случае неисполнения этого пункта учителям придется вернуть выплаченные подъемные средства.