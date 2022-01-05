Посещение общепита без QR-кодов в Тульской области продлили до 1 февраля

ТАСС, 5 января. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в указ о дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности, разрешив посещать рестораны и кафе без предъявления ковид-сертификатов до 1 февраля включительно. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"В новой редакции документа приостановление требования о наличии QR-кода вакцинированного, переболевшего или отрицательного ПЦР-теста при посещении кафе и ресторанов продлено по 1 февраля (включительно)", - говорится в сообщении.

Ранее власти региона разрешили посещать до 9 января спортивные объекты, в том числе фитнес-центры и бассейны, а также общепит без предъявления QR-кода и ПЦР-теста. Среди действующих в Тульской области профилактических ограничений - масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте, разрешено проводить массовые мероприятия с числом участников более 20 человек при наличии QR-кодов вакцинированного или переболевшего. Введен удаленный режим работы для 30% сотрудников, проводится обязательная вакцинация сотрудников социально значимых сфер.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 5 января, в Тульской области с начала пандемии коронавируса выявлено 76 221 случай заражения коронавирусом, в том числе 208 - за последние сутки. Выздоровели 67 360 человек, 4 312 пациентов умерли.