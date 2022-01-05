Цирковые артисты выступили перед Папой Римским

ВАТИКАН, 5 января. /ТАСС/. Артисты цирка Rony Roller организовали небольшое представление перед Папой Римским Франциском в ходе традиционной коллективной аудиенции. Об этом в среду сообщило агентство ANSA.

"Представление связывает нас с красотой, а красота всегда помогает воспрянуть духом, она помогает идти дальше, красота - это путь к Господу, спасибо за это выступление", - сказал понтифик.

Франциск не в первый раз принимает на коллективной аудиенции цирк. Так, в декабре 2019 года гостями в Ватикане были братья Запашные. Они привезли акробатов и жонглеров Большого Московского цирка на проспекте Вернадского. Под рождественскую музыку артисты выстроили живую пирамиду, на верхушке которой была девятилетняя Даша Заец. По завершении выступления россияне преподнесли понтифику в подарок книгу, выпущенную к недавнему 100-летию советского цирка, а также альбом о Большом Московском цирке.

Папа Франциск, как и его предшественник Иоанн Павел II, любит цирковое искусство. Несколько лет назад по распоряжению понтифика несколько сот бездомных и бедняков получили в рождественские праздники бесплатные билеты на цирковое представление в Риме.