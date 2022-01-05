В Пермском крае откроют 28 "Точек роста" в ближайшие два года

ПЕРМЬ, 5 января. /ТАСС/. Пермские власти планируют открыть 28 "Точек роста" в ближайшие два года по нацпроекту "Образование", сообщили в среду ТАСС в краевом Минобре.

"В 2022 и 2023 году в Прикамье будет открыто 14 "Точек роста" в год. В 2021 году открылись еще 14 центров естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в сельских школах и школах малых городов. Также продолжена работа 21 центра, открытых в том году. Общий охват деятельностью "Точек роста" в 2020-2021 годах составил более 15,7 тыс. детей", - рассказали в министерстве.

В "Точках роста" установлено современное оборудование, которое позволит организовать цифровые лаборатории. Для ребят будет доступен образовательный конструктор для практики блочного программирования, набор по механике, мехатронике и другие.

На базе школы "Союз" в Чусовом открылся первый технопарк "Кванториум", где обучаются почти 2,5 тыс. ребят. В технопарк поставлено современное оборудование для основных и дополнительных направлений. Например, спектрофотометр, цифровые лаборатории, имитаторы ветра и солнечного света, модель гибридного автомобиля и другое.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.