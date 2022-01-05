Тела погибших в ДТП с автобусом в Рязанской области астраханцев доставили в регион

АСТРАХАНЬ, 5 января. /ТАСС/. Тела пассажиров автобуса, которые были из Астраханской области и погибли в результате аварии на трассе "Каспий", доставлены в регион для передачи родственникам, сообщил в среду губернатор региона Игорь Бабушкин на своей странице в социальной сети Instagram.

"Тела погибших доставлены в Астрахань, идет процедура передачи их родственникам", - написал он.

При этом отправлять ли в Астрахань пострадавших в ДТП на трассе "Каспий", определят врачи. "Шестого января запланирован консилиум, где специалисты оценят возможность перевозки пострадавших спецтранспортом в клиники Астрахани", - написал ранее Бабушкин, уточнив, что состояние трех астраханцев, находящихся в реанимации, стабильно. Состояние еще 10 человек, в том числе двоих детей, улучшилось.

Всего в результате аварии пострадали и находятся в больницах 13 астраханцев, погибли четыре жителя региона.

В воскресенье в 05:45 мск на трассе "Каспий" возле села Вослебово в Рязанской области автобус "Неоплан", ехавший по маршруту Москва - Астрахань, врезался в опору железнодорожного моста. Всего в автобусе находились 49 человек, погибли пятеро, травмы различной степени тяжести получили 22 человека, включая двоих детей. В связи с аварией полиция и следственное управление СК по Рязанской области возбудили уголовные дела.