Московские коммунальщики приступили к уборке улиц после начавшегося снегопада

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Работники коммунальных служб Москвы с началом интенсивного снегопада днем в среду приступили к уборке снега с городских улиц и их последующей обработке от гололеда. Об этом сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

"В 14:00 мск спецтехника проступила к проведению механизированного подметания с последующей противогололедной обработкой", - сказали в комплексе. Здесь заверили, что цикл работ будет повторяться по мере необходимости.

Кроме того, как отмечает официальный Telegram-канал комплекса, на опасных участках автодорог, в первую очередь на МКАД, в Троицком и Новомосковском административных округах, дежурит дополнительная техника. "Для уборки выпавшего снега подготовлено необходимое количество роторной, снегоуборочной и другой техники, средств малой механизации, бригад ручной уборки", - поясняют в комплексе.

По словам заместителя столичного мэра Петра Бирюкова, которого также цитирует Telegram-канал, особое внимание коммунальщики уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям железной дороги и метро, объектам социальной сферы и парковкам. "Снег будет оперативно вывозиться на снегосплавные пункты для утилизации", - подчеркнул Бирюков.

Заммэра также сослался на прогнозы синоптиков, согласно которым интенсивный снегопад сохранится в мегаполисе до 18:00 мск. "За несколько часов прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города составит до 6 см, подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов", - заметил Бирюков.

Непогода в столичном регионе

В связи с сильным снегом, порывистым ветром и гололедицей в столичном регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности. В колористической шкале, применяемой метеорологами Гидрометцентра РФ на прогностических картах, этот цвет означает потенциально опасную погоду. Вместе с Москвой и Подмосковьем "желтый" уровень действует во всех регионах Центрального федерального округа.

Кроме того, в период до 22:00 мск среды действует и экстренное предупреждение, согласно которому в Москве и Московской области "ожидается снег, мокрый снег (по области местами сильный), метель, ветер до 15 м/с, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах снежные заносы и гололедица". Температура воздуха в столице составляет около минус 6 градусов.