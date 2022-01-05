На катке ВДНХ пройдет День рождественских пожеланий

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. День рождественских пожеланий пройдет 7 января на катке ВДНХ. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ВДНХ.

"Седьмого января на самом большом катке Москвы пройдет День рождественских пожеланий. Гости обменяются поздравительными открытками и примут участие в тематической анимационной программе. Также в этот день на ВДНХ проведут праздничные экскурсии и представления", - говорится в сообщении.

Принять участие в традиции обмена рождественскими открытками смогут все посетители катка ВДНХ. С 10:30 до 14:30 и с 17:00 до 21:00 мск на ледовой площадке около трех основных павильонов проката и экспресс-павильона установят почтовые ящики. Написать пожелания для незнакомых людей и получить открытку с анонимными поздравлениями взамен помогут аниматоры в костюмах Снегурочки и снеговика.

"Также в этот день с 10:30 до 13:00 и с 17:30 до 20:30 на катке пройдет тематическая спортивно-развлекательная программа. Зарядки на коньках, танцевальные мастер-классы и анимация на детской ледовой площадке состоятся при участии аниматоров в костюмах ангелов, которые создадут праздничное настроение у всех гостей", - говорится в сообщении.