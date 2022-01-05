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Орловский государственный университет экономики и торговли присоединят к РАНХиГС

Процесс реорганизации должен пройти в течение полугода

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присоединении Орловского государственного университета экономики и торговли к РАНХиГС. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, Орловский государственный университет экономики и РАНХиГС будут реорганизованы "в форме присоединения университета к академии, имея в виду использование имущественного комплекса университета филиалом академии - Среднерусским институтом управления, сохранив наименования и основные цели деятельности академии".

Также в распоряжении сказано, что реорганизация будет осуществлена в пределах бюджетных ассигнований на финансовый год без выделения дополнительных средств. При этом ассигнования на деятельность университета будут переданы академии. Процесс реорганизации должен пройти в течение полугода, говорится в документе.

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