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Пандемия COVID-19

Британские власти отменили требование о наличии ПЦР-теста для въезда в Англию

Приезжающие с сертификатом о прохождении вакцинации признанными в стране препаратами также будут от освобождены от обязанности соблюдать 10-дневный карантин

ЛОНДОН, 5 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании с 7 января перестанет требовать обязательное наличие ПЦР-теста у прибывающих в Англию путешественников. Об этом в среду сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, выступая в Палате общин британского парламента.

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"С 04:00 (07:00 мск) пятницы требование о ПЦР-тесте перед прибытием в Англию будет отменено", - заявил глава правительства, отметив, что лица, приезжающие в страну с сертификатом о прохождении вакцинации признанными в стране препаратами, также будут от освобождены от обязанности соблюдать 10-дневный карантин. Кроме того, вместо ПЦР-теста на второй день после приезда в Англию они должны будут сдать ИФА-тест, который в среднем обходится на £60 (6,1 тыс. рублей) дешевле.

В настоящее время Великобритания освобождает от карантина лиц, привитых вакцинами компаний AstraZeneca, Pfizer, Moderna и однокомпонентным препаратом компании Janssen, которая является подразделением фирмы Johnson & Johnson. Таким образом, согласно новым правилам, россияне, прибывающие в Англию, могут не предоставлять тест на коронавирус перед поездкой, но по-прежнему должны сдавать анализы на второй и восьмой день по прибытии, а также провести первые 10 дней на самоизоляции.

Теги
ВеликобританияДжонсон, БорисПандемия COVID-19
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