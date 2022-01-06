Английский суд оправдал людей, сбросивших в залив Бристоля памятник работорговцу

ЛОНДОН, 5 января. /ТАСС/. Суд присяжных королевского суда английского города Бристоль вынес в среду оправдательный приговор в отношении четырех человек, которые в 2020 году опрокинули с постамента и сбросили в Бристольский залив памятник английскому купцу и филантропу Эдварду Колстону (1636-1721), зарабатывавшему на работорговле. Об этом сообщает агентство PA.

Три молодых человека и одна девушка в возрасте от 21 года до 36 лет обвинялись в нанесении городской инфраструктуре противозаконного ущерба. Инцидент произошел во время акции сторонников движения Black Lives Matter.

Сторона обвинения указывала на то, что личность самого Колстона не имеет значения в данном деле. Однако присяжные согласились с аргументами адвокатов обвиняемых. По их мнению, деяния работорговца, который поработил и перевез в Америку и в Карибские страны около 80 тыс. человек, из около 19 тыс. умерли в пути, принципиально важно принимать в расчет для понимания мотивации их подзащитных.

Сами молодые люди не отрицали, что приняли участие в стихийном демонтаже статуи, однако утверждали, что само ее нахождение на улицах Бристоля - преступление в отношении города.

Поддержку молодым людям высказал в том числе и уличный художник Бэнкси, который сам родился в Бристоле. Он выпустил майки стоимостью 30 фунтов (чуть более 3 тыс. рублей) каждая, выручку от которых он пообещал направить на защиту обвиняемых.