Карантин для заболевших COVID-19 в Турции сократили до семи дней

АНКАРА, 5 января. /ТАСС/. Власти Турции в среду приняли решение сократить число дней карантина в случае заражения коронавирусом до семи дней. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа по итогам заседания научного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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"Период карантина для заразившихся коронавирусом будет длиться семь дней. Если на пятый день ПЦР-тест покажет отрицательный результат, то карантин сразу завершается", - говорится в заявлении главы Минздрава. Ранее карантин для заразившихся коронавирусом длился 14 дней.

Коджа также заявил, что несмотря на распространение штамма "омикрон" в республике и продолжающийся рост суточного прироста больных коронавирусом, "очное обучение будет продолжено в школах". "Наши школы не будут закрыты до тех пор, пока не будут закрыты все наши учреждения", - пояснил министр.

В среду Минздрав Турции заявил о 66 467 новых случаях заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем для республики с 20 апреля 2021 года. При этом "омикрон", по заверениям ведомства, на данном этапе активнее всего распространяется в мегаполисах, в первую очередь в Стамбуле. Однако распространение нового штамма, по словам Коджи, пока что не привело к серьезному росту числа госпитализаций заболевших ковидом.

14 января прошлого года Турция приступила к массовой вакцинации населения с использованием китайского препарата CoronaVac производства Sinovac Biotech, вакцины компаний Pfizer и BioNTech, а также вакцины собственного производства TURKOVAC.

По данным Министерства здравоохранения Турции, к настоящему времени в республике привились от коронавируса более 134 млн человек.