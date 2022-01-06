Минздрав Бразилии разрешил прививать от коронавируса детей от пяти до 11 лет

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 января. /ТАСС/. Минздрав Бразилии включил детей в возрасте от 5 до 11 лет в целевую группу для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил в среду глава ведомства Марселу Кейрога.

"Дети в возрасте от 5 до 11 лет - будущее нашей страны - заслуживают особого внимания, их необходимо прививать специальной вакциной, разработанной Pfizer и BioNTech. <...> Мы сегодня собрались, чтобы объявить об условиях, с соблюдением которых должна проводиться вакцинация детей от 5 до 11 лет", - сказал министр в ходе пресс-конференции, транслировавшейся на канале Минздрава в YouTube. Кейрога напомнил, что на данный момент Минздрав распределил 400 млн доз препаратов для иммунизации от коронавируса, в стране полностью вакцинированы 80% населения старше 12 лет, 3/4 подростков уже привиты первым компонентом вакцины, 35% привиты двумя дозами.

Как пояснила замминистра по вопросам противодействия COVID-19 Розана Лейти ди Мелу, рекомендуется, чтобы перед вакцинацией ребенка осмотрел педиатр. Если ребенка прививают не в присутствии родителей, они должны будут заполнить информированное согласие. Ранее в Минздраве предлагали проводить вакцинацию детей только при наличии соответствующего направления педиатра.

Между первой и второй дозой препарата Минздрав предлагает выждать восемь недель, а не три, как это рекомендовано производителем. Это, пояснили в ведомстве, позволит снизить риски возникновения таких побочных эффектов, как миокардит.

Поставки вакцины

Минздрав Бразилии рассчитывает получить в первом квартале 2022 года 20 млн доз детской вакцины от коронавируса для иммунизации населения в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом на пресс-конференции сообщил первый замглавы ведомства Родригу Крус.

"Pfizer сообщила, что сможет поставить 20 млн вакцин в первом квартале. Все дозы, [которые планируются к поставке] в первом триместре, будут предназначены для педиатрического использования", - сказал он. По оценкам ведомства в стране насчитывается около 20,5 млн детей этого возраста. Первая поставка запланирована на 13 января, всего в январе в страну поступят 3,74 млн детских препаратов для иммунизации от ковида.

16 декабря Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) одобрило применение детской вакцины от коронавируса американской компании Pfizer в возрастной группе от 5 до 11 лет. Препарат Comirnaty в детской дозировке не поставлялся в страну, подростков от 12 лет прививают вакциной Pfizer для взрослых. Прежде чем принять решение о начале вакцинации детей, Минздрав Бразилии провел общественные обсуждения по этому вопросу.